Pēc Covid-19 pacienta nejaušas uzņemšanas slēgta Dobeles slimnīcas bērnu nodaļa

SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" valdes priekšsēdētājs Juris Bogužs aģentūrai LETA pastāstīja, ka bērns iestādē nonācis ar saaukstēšanās simptomiem. Pēc viņa teiktā, gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, gan slimnīcas darbinieki tikuši maldināti no bērna mātes puses, taču Bogužs nevēlējās konkretizēt, tieši par kādiem iespējamiem inficēšanās avotiem informācija tika noklusēta.

Oficiālās informācijas, kā tiks veikti norēķini ārkārtējās situācijas laikā, no Nacionālā veselības dienesta neesot saņemti, lai arī iepriekš izskanējis, ka par šo laiku slimnīca saņemt divpadsmito daļu no gada līgumā paredzētās summas. Bogužs atklāja, ka par martu speciālisti saņems atalgojumu par laiku, kad pakalpojumi sniegti, taču turpmākā situācija nav zināma. Viņš pašlaik nevarēja arī paredzēt, vai atbalsts tiks lūgts no Dobeles novada pašvaldības, kas ir slimnīcas īpašniece.