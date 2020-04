Rīgā zog degvielu, izurbjot mašīnas tvertnē caurumu

"Kaut kur ap vienpadsmitiem vakarā, pirms doties mājās, pielēju pinu bāku. Sapratu, ka maz ticams, ka nakts laikā var izlīt 50 vai vairāk litri degvielas. Es uzzvanīju savam mehāniķim un viņš uzreiz teica, lai meklēju caurumu, jo tā tagad mēdzot darīt. Apskatījos arī no apakšas un ieraudzīju, ka pamatīgi tek. Atradu izurbtu caurumu apmēram rādītājpirksta lielumā," stāsta apzagtā BMW īpašnieks, kurš vēlējās palikt anonīms.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Viņa automobilis uz nakti bija nolikts stāvvietā uz neapgaismotas ielas un tālu no māju logiem. Šie garnadzim labvēlīgie apstākļi tikai palīdzēja paveikt noziegumu ātri, klusi un nemanāmi. Jau no rīta uz notikuma vietu atbraukušie policisti piefiksēja zādzības faktu un pieņēma no automašīnas īpašnieka paskaidrojumus. Ķengaraga policijas iecirkņa pārstāvji kriminālprocesu.