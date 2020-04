"Varētu mazināt risku." Vācijas institūts maina nostāju pret sejas masku valkāšanu

Saskaņā ar ceturtdienas vakarā publicētajiem datiem, Vācijā no Covid miris 1001 cilvēks, bet inficēto skaits pietuvojies 80 000.

Jautājums par to, vai vajadzētu valkāt sejas maskas, ir strīdīgs. Iepriekšējās institūta rekomendācijas bija tādas, ka sejas maskas, kas nosedz degunu un muti, jāvalkā tikai cilvēkiem ar akūtiem elpceļu infekcijas simptomiem. Līdzīgu nostāju pauž Pasaules Veselības organizācija (PVO), norādot, ka sejas maskas prioritāri nepieciešamas mediķiem un ka neesot pierādījumu to spējai pasargāt no inficēšanās.