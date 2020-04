SPKC sāk sabiedrības informēšanas kampaņu par svarīgākajiem Covid-19 profilakses principiem

Tāpēc vadošie speciālisti iesaka palikt mājās, ja tas ir iespējams, strādāt attālināti un atturēties no publisku vietu apmeklēšanas vispār vai darīt to tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, mazgāt rokas ar ziepēm un darīt to bieži, rūpīgi un vismaz 20 sekundes.