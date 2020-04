Koronavīruss skāris jau 54 Latvijas pašvaldības; no saraksta izslēgts Balvu novads.

Vienlaikus no Covid-19 skarto pašvaldību saraksta izslēgts Balvu novads.

SPKC apkopotie dati liecina, ka visbiežāk ar Covid-19 slimo iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma kategorijā bijuši 129 sasirgušie, kamēr vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 98. Augsta saslimstība vērojama arī 20 līdz 29 gadus vecu iedzīvotāju vidū, kur atklāti 84 ar Covid-19 inficētie.

Vecumā no 50 līdz 59 gadiem saslimušo skaits ir 77 un arī vecumā virs 60 gadiem reģistrēti 77 slimnieki. Kā līdz šim - vismazākais pacientu skaits noteikts vecumā līdz 19 gadiem, kur kopumā zināms par 28 inficētajiem.

Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā - no 11 līdz 20. Savukārt Ozolnieku, Babītes, Bauskas, Ķekavas, Salaspils, Mārupes, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit.