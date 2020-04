"Neputna" vadītāja: Zuzāna atbalsts ir vienmēr bijis ieinteresēta cilvēka atbalsts

"Es to apgalvoju kā gluži nepopulāras jomas – mākslas pētniecībai veltītu grāmatu izdevēja. Esam maza, tā sauktā nišas izdevniecība. Tas nav un nekad nevar būt bizness. Tā nav arī skaļi izskanoša, atbalstītājam plašu publicitāti nodrošinoša joma. Mākslas grāmatas ir dārgs un laikietilpīgs produkts, un to patērētāju loks ir šaurs. Šīs grāmatas ir nepieciešamas profesionāļiem gan savu zināšanu publiskai atdošanai, gan kā pamats, izejviela pētniekiem nākotnē un galu galā – kā uzskatāma liecība par mūsu kultūras īpašo, unikālo bagātību, kas līdz ar to pieejama katram Latvijas cilvēkam. Pateicoties tekstu tulkojumiem, šie izdevumi ir izmantojami arī Latvijas kultūras vērtību propagandai pasaulē. Taču - uzsveru vēlreiz - diemžēl, nav plašs tas loks, kas to visu novērtē."