Par “2 un 2” pasākuma ievērošanu. Ja es, piemēram, braucu vienā mašīnā ar vēl diviem kolēģiem, vai policija mūs par to sodīs?

Atbilstoši Valsts policijas sniegtajai informācijai, jūs to varat darīt, bet tai pašā laikā būtu nepieciešams ievērot sociālo distancēšanos. Un labāk tiešām būtu nepārvietoties šinī privātajā transportlīdzeklī vairāk par divām personām, izņemot ģimenes locekļus. Un ļoti nozīmīga ir šī divu metru distance. Protams, būtu labi valkāt arī aizsargmasku, lai izvairītos no dažādiem infekcijas riskiem tādā ziņā, ka jūs neaiztiekat seju ar rokām, un tas mazina risku inficēties.

Protams, ņemot vērā to, ka Rīgā un Rīgas reģionā ir salīdzinoši lielāks inficēto personu skaits, daudz nemokošāk būtu visiem paciest varbūt mēnesi, paņemt brīvdienas, lai mēs varētu sakopot spēkus.

Saskaitīt, cik personas ir inficētas, sniegt mērķtiecīgāku medicīnisko palīdzību. Bet vēlreiz. Sāksim ar mēnesi. Es domāju, ka uz mēnesi noteikti pagarinās, un talāk jau valdība skatīsies, kā kopumā attīstās situācija. Lai cilvēki saprastu, pasaulē ir divas infekcijas apkarošanas stratēģijas. Pirmā, kuru izvēlas Latvija, ir ietekmes mazināšanas stratēģija, koncentrējot resursus uz smagākiem saslimšanas gadījumiem un mēģinot izstiept laiku pandēmijas mazināšanas nolūkā. Otra taktika ir infekcijas bloķēšana, kad tiek pasludināta daļēja vai pilna karantīna vai nu konkrētam objektam, vai pilsētai, vai reģionam. Un daudzas pasaules valstis miksē šīs stratēģijas. Mēs nerunājam par to, ka ir jāapstādina visas valsts ekonomika, mēs runājam par to, ka mēs kontrolējam tās teritorijas, kur šī infekcija visvairāk izplatās.

Vēl pirms sākās Covid-19 krīze, es biju sasaucis Iekšlietu ministrijas vadībā visu nozaru ekspertu darba grupu, kuras uzstādījums bija izstrādāt konkrētus risinājumus viltus ziņu apkarošanai ar konkrētiem sodiem. Līdz pat tam, ka, ja ir kaut kāds medijs, kas izplata dezinformāciju, tad tiesībsargājošām iestādēm ir tiesības nosūtīt rīkojumu šādu ziņu dzēšanai, un, ja viņas nedzēš, tad attiecīgo, riskanto mediju vienkārši izslēgt no mediju vides.

Ko jūs domājat ar “izslēgt no mediju vides”?

Mēs redzam, ka veidojas dažādas mājaslapas, kur tiek izplatīta dezinformācija. Vai nu par Covid-19, vai nu par valsts pieņemtajiem lēmumiem, vai nu tiek apšaubīta Latvijas republikas suverenitāte utt. Es nerunāju par vārda brīvību kā tādu. Es runāju par kaitniecību, kas potenciāli var būt finansēta no citu, nedraudzīgu valstu puses. Tā ir cita tēma. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi vienkārši izslēgt šāda veida medijus.

No vienas puses es tomēr gribētu uzslavēt Latviju, ka mēs rīkojamies un pieņemam lēmumus uzņēmēju un darbinieku finansiālajam atbalstam. Tas ir ļoti svarīgi. Jo citās valstīs par to runā vai vēl plāno. Piemēram, Francija saka, ka Eiropas līmenī vajag izveidot Covid-19 krīzes pārvarēšanas fondu, un tur arī nacionālā līmenī kaut kas jāstimulē. Bet Latvija jau rīkojas. Te ir tikai jautājums, lai tiešām šis atbalsts nonāk pie visām vajadzīgajām mērķgrupām, izslēdzot dažādus krāpšanās riskus. Tas, ko mēs varētu noteikti uzlabot ir informācijas aprite. Lai cilvēks saņemtu precīzu informāciju vienā kanālā. Un, lai arī biežāk kodolīgakā veidā izteiktos mediji. Mēs sekojam līdzi tendencēm, kas notiek arī citu valstu iekšējos resoros. Aprīkojam, piemēram, policijas automašīnas ar apziņošanas sistēmām, kuras brauc un brīdina cilvēkus. Kamēr es pildu ekonomikas ministra pienākumus, mēs arī paši izveidojām šo brīdināšanas signālu, nosūtījām uz tirdzniecības centriem. Un viņi to arī ieviesa un diezgan ātri. Un arī tas pats spirts. Nevis skatījāmies un domājam, kā kaut ko nopirkt, bet ieraudzījām, ka ir ļoti daudz šis etilspirts konfiscēts, un mēs viņu, sadarbojoties ar komersantiem, pārstrādājām un jau esam izdevuši pa dienestiem šos līdzekļus. Īstenībā mēs ļoti daudz darbu darām. Viss notiek. Strādājam.