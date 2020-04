Glābjot briežus, izraisa smagu avāriju ar kravas auto

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Braucot Iecavas virzienā, aiz viena no pagriezieniem kravas mašīnas priekšā pēkšņi parādījās bariņš briežu, kuri pastaigājās pa ceļu. Mēģinot izvairīties no sadursmes ar meža dzīvniekiem, vadītājs strauji bremzēja, taču zaudēja kontroli pār spēkratu, noslīdēja no ceļa un avarēja grāvī.