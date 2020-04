Nedēļas laikā dubultojies Covid-19 slimnieku skaits grupā no 50 līdz 59 gadiem

Visbiežāk ar Covid-19 slimo iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma kategorijā ir 139 sasirgušie, kamēr vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 103. Tāpat augsta saslimstība vērojama arī 20 līdz 29 gadus vecu iedzīvotāju vidū, kur atklāti 89 ar Covid-19 inficētie. Joprojām vismazākais pacientu skaits noteikts vecumā līdz 19 gadiem, kur patlaban zināms par 30 inficētajiem.

Kā liecina SPKC dati, patlaban no 533 Covid-19 slimniekiem 26% ir iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 19% - no 40 līdz 49 gadiem, 17% - no 20 līdz 29 gadiem, 17% - virs 60 gadiem, 16% - no 50 līdz 59 gadiem, bet vecumā līdz 19 gadiem slimo skaits veido 5%.