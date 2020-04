Krievijas opozīcijai bažas, ka Krievija mēģina slēpt patiesos Covid-19 datus

Uģis Lībietis, Latvijas Radio ziņu dienesta korespondents un raidījuma “Diplomātiskās pusdienas” autors - Putins mazgā rokas nevainībā, jo, ja paskatās, tad atbildība par krīzes pārvarēšanu ir uzlikta uz reģioniem. Uz gubernatoriem. Un tas nozīmē to, ka … Tikko arī Eho Moskvi bija raksts par to, ka tajā brīdī, kad būtu vajadzīga tā valsts centrālā roka, kas savāc visus kopā, rūpējas par to, lai tiktu vienlīdz veiksmīgi pārvarēta ekonomiskā krīze, lai tiktu galā ar pašu slimības apkarošanu. Tajā brīdī atbildība no Kremļa tiek skaisti aizvirzīta uz malām. Ka Putins faktiski pašlaik nav par to pašlaik atbildīgs. Kas iznāks diezgan drīz laukā, ka reģioniem nav līdzekļu un iespēju tikt galā ar medicīnas lietām.