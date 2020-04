NVA: Ja no krīzes iziesim ātri, gada otrajā pusē atkal būs pieprasījums pēc darbiniekiem

"Pašlaik notiek pārgrupēšanās darba tirgū, un nozares, kurās līdz šim bija ļoti izteikts darbaspēka pieprasījums un varbūt pat iztrūkums, šobrīd ir būtiski sabremzējušās vai pat apstājušās. Līdz ar to tā ir iespēja citiem iegūt labus darbiniekus. Taču, ja no šīs krīzes iziesim salīdzinoši ātri, tad jau gada otrajā pusē pieprasījums pēc darbiniekiem atkal būs," sacīja Simsone.

"Skatīsimies, kā notikumi attīstīsies, un gribu teikt, ka tas arī lielā mērā ir atkarīgs no mums visiem, cik godprātīgi izturēsimies un ievērosim ierobežojumus, tik ātri mums izdosies apturēt vīrusa izplatību un atgriezties pie normālas ikdienas," teica NVA vadītāja.

Jautāta, vai pēc krīzes atkal būs jūtams uzņēmēju spiediens uz valdību, lai tiktu atļauta viesstrādnieku ievešana no ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, Simsone norādīja, ka to varēs pateikt tikai pēc krīzes, redzot, cik darba roku būs atbrīvojies iekšējā tirgū.

Viņa atzina, ka no šī krīzes būs arī ieguvumi, piemēram, labāka izpratne par attālināta darba iespējām un spēja atteikties no nevajadzīgām lietām visplašākajā nozīmē. "Viens no galvenajiem ieguvumiem noteikti būs tas, ka mēs ļoti ātri būsim iemācījušies