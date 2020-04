Festivāla "Summer Sound" programmu papildina "Dagamba"

Čellists Valters Pūce grupu Dagamba izveidoja 2011. gadā kopā ar bērnības draugu, čellistu Antonu Trocjuku. Pēc pāris gadiem, eksperimentējot ar dažādiem mūzikas stiliem un instrumentiem, viņi satika perkusionistu Hamidrezu Rahbaralam no Irānas un pianistu Daini Teni no Lietuvas. Savukārt 2016. gadā grupai pievienojās bundzinieks Artūrs Jermaks no Itālijas, padarot Dagambu par vienu no, sastāva ziņā, internacionālākajām pašmāju grupām.