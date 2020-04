Iepērkoties interneta vidē, esi uzmanīgs; Policija atgādina par drošību internetā

Iepirkšanās internetā daudziem ir kļuvusi par ierastu ikdienas sastāvdaļu. Dažādos sludinājumu portālos vai sociālo tīklu grupās, noskatot sev tīkamu preci, varam to ērti iegūt, pat neizejot no mājas. Tai pašā laikā internets ir vide, kurā viegli veikt krāpnieciskas darbības - personas var slēpt savu identitāti un nemitīgi to mainīt. Jāpiemin, ka krāpšanas shēmas, kas tiek piemērotas pērkot vai pārdodot preci sludinājumu portālos un sociālo tīklu grupās, tiek realizētas gan no preces pircēju, gan pārdevēju puses. Savukārt summas par kādām tiek apkrāpti potenciālie pircēji ir amplitūdā no pāris eiro līdz pat vairākiem simtiem eiro.