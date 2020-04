“Mēness aptieka” atbalstīs vietējos medijus, reklāmas izvietošanā ieguldot 100 000 eiro

Sociālā akcija “Sargi citus” norisināsies līdz 31. maijam. Tās mērķis ir atgādināt iedzīvotājiem, cik svarīgi ir ievērot Veselības ministrijas (VM) noteiktos ierobežojumus vīrusa izplatības mazināšanai, kā arī pateikties visiem tiem iedzīvotājiem, kas šos ierobežojumus un ieteikumus ievēro, piemēram, regulāri mazgājot un dezinficējot rokas, ieturot vismaz divu metru distanci no personām, ar kurām netiek dalīta viena mājsaimniecība, kā arī iespēju robežās paliekot mājās, lai nepieļautu vīrusa izplatības riskus.

“Vīrusa izplatība ir ietekmējusi virkni nozaru, un tieši skarta ir arī mediju joma, kuras lielāko ienākumu pozīciju veido ieņēmumi no reklāmas izvietošanas. Tieši mediju darbam pašlaik ir izšķiroša nozīme, informējot sabiedrību par karantīnas pasākumiem un individuālu rīcību no katra iedzīvotāja puses, lai kopīgi apturētu vīrusa izplatību. Arī “Mēness aptieka” šajā laikā vēlas sniegt ieguldījumu, ar investīcijām reklāmas izvietošanā atbalstot vietējo mediju būtisko darbu, kā arī ar akcijas starpniecību palīdzot nodot sabiedrībai galvenos vēstījumus par piesardzības pasākumiem un paužot arī pateicību ikvienam par atbildīgu rīcību šajā sarežģītajā laika periodā,“ pauž “Mēness aptiekas” pārstāvis, AS “Repharm” ģenerāldirektors Dins Šmits.