Tiešraidē no “Lielā dzintara” būs skatāms Lieldienu svētku koncerts

Šo sestdien, 11. aprīlī plkst. 18.00 Liepājas koncertzāle aicina skatīties pasaulē pieprasītā latviešu pianista Andreja Osokina Lieldienu koncerta tiešraidi no “Lielā dzintara” Lielās zāles. Pianists uzstāsies ar īpašu, tieši šim Lieldienu laikam sagatavotu programmu. Koncerts tiks atklāts ar vienu no visu laiku izcilākajiem vācu komponistiem – Johanu Sebastiānu Bahu un viņa slavenajiem skaņdarbiem Largo no Klavesīnkoncerta faminorā un Korāļprelūdiju "Es saucu Tevi, Kungs Jēzu Kristu". Turpinājumā – pavasara vēstnesis, ievērojamais franču komponists Klods Debisī ar trīs skaņdarbiem no cikla “Estampi” un poētisko Mēnessgaimu no Bergamas svītas. Koncerta noslēgumā – dižā vācu klasiķa, šī gada jubilāra Ludviga van Bēthovena viens no lielākajiem meistardarbiem – "Apasionāta" – 23. klaviersonāte faminorā, op. 57. Savukārt pirms koncerta (plkst. 18.00) visiem būs iespēja klausīties nelielu sarunu ar Andreju Osokinu par gaidāmo svētku programmu.