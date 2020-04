Covid-19: kāpēc mirušo skaits un mirstības līmenis dažādās valstīs ir krasi atšķirīgs?

Šīs atšķirības lielā mērā skaidrojamas arī ar to, ka valstīm ir dažāda pieeja vīrusa upuru uzskaitē.

Desmit no viņiem slimība norisinās smagi, un viņi tiek nogādāti slimnīcā, kur viņiem tiek veikts Covid-19 tests, kas izrādās pozitīvs. Savukārt pārējiem 90 cilvēkiem tests netiek veikts vispār.

Viens no desmit slimnīcā ievietotajiem pacientiem nomirst, bet 99 pārējie izdzīvo.

Tādējādi rodas situācija, ka mirstības līmenis grupā, kur vīrusa klātbūtne ir oficiāli apstiprināta ir viens cilvēks no desmit jeb 10%. Savukārt mirstības līmenis no visiem saslimušajiem ir viens cilvēks no simts, kas veido mirstības līmeni vien 1% apmērā.