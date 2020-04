Pandēmija parāda, kas mēs esam

- Es gribētu sākt ar lielu jautājumu. Vai varat lielos vilcienos ieskicēt, kādos veidos epidēmijas atstājušas ietekmi uz mūsdienu pasauli?

- Pastāstīšu, kā es sāku interesēties par šo jautājumu. Tas aizsākās ar atklāsmi. Epidēmijas kā spogulis parāda mums, cilvēkiem, kas mēs patiesībā esam. Tās ir cieši saistītas ar mūsu attiecībām ar mirstību, nāvi, mūsu dzīvi. Tās arī liek paskatīties uz mūsu attiecībām ar vidi - mūsu pašu uzbūvēto un to, kā uz to reaģē dabiskā vide. Tās izgaismo morālās attiecības cilvēku starpā, un tieši to mēs tagad varam novērot.

Tas ir viens no lielajiem vēstījumiem, ko mēģina nodot Pasaules Veselības organizācija (PVO). Viens no svarīgākajiem sagatavotības aspektiem ir tas, ka cilvēkiem jāsaprot - mēs visi to pārdzīvojam kopā. Tas, kas notiek ar vienu cilvēku kādā konkrētā vietā, ietekmē arī visus pārējos. Mēs visi neizbēgami esam vienas sugas pārstāvji, un tieši tā mums par to ir jādomā, nevis jāiedala vienam otru pēc rases un etniskās piederības, ekonomiskā statusa un citiem atribūtiem.

[Pirms grāmatas "Epidemics and Society: From the Black Death to the Present"] rakstīšanas es lasīju par šo tēmu un prātoju, ka tā ietver daudzus ļoti dziļus filozofiskus, reliģiskus un morālus jautājumus. Un es domāju, ka epidēmijas ietekmējušas vēsturi daļēji tieši tāpēc, ka liek cilvēkiem aizdomāties par šīm tēmām. Piemēram, mēris radīja veselu lērumu jautājumu par cilvēka attiecībām ar Dievu. Kā gan kas tāds varēja atgadīties, ja pasauli kontrolē vieda, viszinoša un dievišķa būtne? Kā gan tā varētu pieļaut, ka milzīgs skaits bērnu cieš mokas? Tam bija milzu iespaids uz ekonomiku. Buboņu mēris veselos kontinentos nogalēja pusi iedzīvotāju, un tam bija ārkārtīgi liela ietekme uz industriālās revolūcijas atnākšanu, uz verdzību un dzimtbūšanu. Epidēmijas arī atstāj milzīgu iespaidu uz sociālo un politisko stabilitāti. Tās noteikušas karu iznākumus, un tās dažreiz ir karu iemesls. Varētu teikt, ka nav tādas nozīmīgas cilvēku dzīves jomas, ko epidēmija nebūtu fundamentāli ietekmējusi.

Slimības neietekmē sabiedrību nejaušos un haotiskos veidos. Mikrobi izplešas un iespiežas ekoloģiskajās nišās, ko cilvēki ir izveidojuši. Šīs nišas labi parāda to, kas mēs esam.

Piemēram, industriālajā revolūcijā - vai mums patiešām rūpēja, kas notiek ar strādniekiem un nabagiem, kādos apstākļos jādzīvo vismazāk aizsargātajām grupām?

Holēra un tuberkuloze mūsdienu pasaulē izplatītos pa nabadzības un nevienlīdzības radītajām sliedēm, turklāt tādā veidā, kādu mēs, cilvēki, akceptējam kā zināmā mērā pareizu un loģisku vai vismaz neizbēgamu. Taču mūsu reakcija ir ļoti atkarīga no mūsu vērtībām, atbildīguma un tā, vai uztveram sevi kā daļu no cilvēces, nevis mazākas vienības.