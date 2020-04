Dīkstāves pabalstu varēs saņemt pašnodarbinātie un autoratlīdzību saņēmēji, kas atgriežas darbā no bērnu kopšanas atvaļinājuma

Kultūras ministrijas (KM) ierosinātie un valdības atbalstītie grozījumi paredz, ka minētās personas, kuras dīkstāves laikā atgriežas darbā no bērnu kopšanas atvaļinājuma, var pretendēt uz dīkstāves pabalstu 100% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta par sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. Pabalsts mēnesī nevar pārsniegt 700 eiro.

Kā pavēstīja kultūras ministrs Nauris Puntulis (VL-TB/LNNK), šie precizējumi ir īpaši būtiski tiem, kuru autortiesību ienākumi no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir nelieli.

"Saskaņā ar Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LA) sniegtajiem datiem 91% no visiem autoratlīdzību saņēmējiem vidēji mēnesī saņem mazāk par 200 eiro, lielākā daļa - vidēji 95 eiro un tikai 19 personām šie ieskaitījumi pārsniedz 700 eiro," akcentēja Puntulis.

Pamatojot grozījumu nepieciešamību, KM norādījusi, ka radošo profesiju pārstāvji - autori un izpildītāji - dīkstāves laikā var saņemt autoratlīdzības maksājumus par darba lietojumu, kas veikts pirms ārkārtējās situācijas noteikšanas. Radošo profesiju pārstāvji tās var saņemt gan no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, gan no pašiem darbu lietotājiem. Tomēr šie līdzekļi nav uzskatāmi par ienākumiem no saimnieciskās darbības dīkstāves periodā, jo tie attiecas uz darba tiesību lietojumu pirms šī perioda.