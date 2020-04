Specifiskais šajā gadījumā ir tas, ka nav vakcīnas. Otrs: valstis reaģē ar novēlošanos un tām nav lielas rezerves. Latvijā griķus ieveda no Polijas, jo tie kādā brīdī bija izpirkti. Arī cilvēki nav raduši uzkrāt rezerves. Turklāt šī situācija var ievilkties gana ilga, bet noteikumi ir masīvi, līdz šim nepieredzēti, sākot ar sejas maskām, dezinfekciju, ķermeņa temperatūras mērīšanu ieejot iestādēs, jebkādu pasākumu pārtraukšanu. Nekad šādu iemeslu dēļ nav pārcelta olimpiāde.

Satrauc tas, ka nav zināms, kā notikumi virzīsies tālāk. Mana meita, kas mācās Aberdīnā, pirms mēneša teica: “Ai, nekas pie mums nenotiek.” Tagad viņa ir satraukta par notiekošo, tātad nepilnu četru nedēļu laikā ir mainījusi domas. Tas, ka cilvēki tik strauji maina viedokli un priekšstatus, ir kaut kas nebijis un liecina par to, cik viss ir nopietni. Lai gan vēsi skatoties uz statistiku … Nepilni 600 saslimušo - tas ir skaudri, bet nav ļoti daudz. Ja vīruss izplatīsies tādā tempā, saslimušo skaits varbūt varētu uzkāpt līdz 1000. Lielākais satraukums ir par to, ka nav zāļu, ar ko ārstēt un apturēt slimību, kā arī par to, ka vīruss varētu mutēt. Šādā gadījumā ir bažas, ka nelīdzētu arī radītā vakcīna. Man liekas, ka visvairāk cilvēkus satrauc neziņa, ne vien par vīrusu - kā tas attīstīsies, bet, kas notiks darba vidē, attiecībās, visās dzīves jomās.