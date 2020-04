Aizdomās par degvielas uzpildes stacijas apzagšanu policisti pa karstām pēdām notver personu grupu

Pirmdienas rītā Babītes novada Babītes pagastā no degvielas uzpildes stacijas termināla noziedzīgs grupējums nozaga naudas seifu un pameta notikuma vietu. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi sadarbībā ar kolēģiem no ceļu policijas šīs personas uz karstām pēdām aizturēja netālu no nozieguma vietas. Jāpiemin, ka viņi tiek turēti aizdomās par vēl aptuveni desmit šogad izdarītām līdzīgām seifu zādzībām no degvielas uzpildes stacijām un automazgātuvēm.