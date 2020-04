Dīkstāves pabalsti izmaksāti 2018 uzņēmumu 11 047 darbiniekiem

Ministru kabinets otrdien, 31.martā, atbalstīja Kultūras ministrijas priekšlikumu izmaksāt dīkstāves pabalstu pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību saņēmējiem un mikrouzņēmumu darbiniekiem. Pašnodarbinātajiem un autoratlīdzību saņēmējiem, kā arī mikrouzņēmumu darbiniekiem dīkstāves pabalsts būs 75% apmērā no līdz šim saņemtiem ienākumiem. Savukārt mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, kas var būt arī mikrouzņēmuma īpašnieks, varēs saņemt dīkstāves pabalstu 50% apmērā no līdz šim saņemtajiem ienākumiem. Arī šai darba ņēmēju kategorijai dīkstāves pabalsts nepārsniegs 700 eiro.

Sākot no 4.aprīļa, atbalstu var saņemt arī tie uzņēmumi, kas reģistrējušies pēc 2019.gada 1.marta. Krīzes skartajiem darba devējiem, kuri dibināti laika posmā no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.decembrim, ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu 2020 gada martā vai aprīlī aprēķina, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskas darbības par nostrādātajiem mēnešiem. Vecākiem uzņēmumiem šis samazinājums tiek aprēķināts attiecībā pret pērnā gada martu vai aprīli.