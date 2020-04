Zelta ceļvedis pārtikas produktiem, kad pandēmijā dodies uz veikalu

Augļi, dārzeņi – nav šaubu, ka svaigi augļi, dārzeņi tiek uzskatīti par vitamīnu un minerālvielu pārpilnības spridzekli, ja tie tiek apēsti uzreiz pēc novākšanas! Ir pierādījumi, piemēram, ka zaļie zirnīši zaudē aptuveni pusi no C vitamīna pirmajās 24 līdz 48 stundās pēc novākšanas. Tomēr, salīdzinot uzturvērtību astoņos svaigos un saldētos augļos, dārzeņos un pākšaugos (kukurūza, brokoļi, spināti, burkāni, zirņi, zaļās pupiņas, zemenes un mellenes), nebija lielas atšķirības starp svaigiem (nejaukt ar tikko no dobes nākušiem!) un sasaldētiem produktiem. C vitamīna vairāk nekā svaigā bija saldētā kukurūzā, zaļajās pupiņās un mellenēs. Saldētos brokoļos bija vairāk riboflavīna (B vitamīna) nekā svaigajos, liecina Kalifornijas universitātes pētnieki. Citā publicētajā pētījumā pētnieki izvērtēja minerālvielas (magnijs, kalcijs, cinks un dzelzs) daudzumu tajos pašos astoņos produktos, netika konstatētas lielas atšķirības starp saldētiem un svaigiem produktiem.