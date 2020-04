SPRK izsaka brīdinājumu "Conexus"

“AS “Conexus” un tās akcionāriem – AS “Gazprom” un “Marguerite” papildu Enerģētikas likumā noteiktajam bija dots ilgāk nekā vienu gadu ilgs termiņš, lai izpildītu sertificēšanas lēmumā noteiktās prasības. Mūsu ieskatā, noteiktais termiņš bija pietiekams, lai lēmumā noteiktos nosacījumus izpildītu bez kavēšanās. Vienlaikus mēs novērtējām, ka pēdējo mēnešu laikā ir veiktas darbības, kas varētu būt vērstas uz nosacījumu izpildi, piemēram, “Marguerite” akciju pārdošana, kura noslēgusies šī gada 1.aprīlī. Šis arī bija viens no apstākļiem par labu brīdinājuma izteikšanai, atturoties no naudas soda uzlikšanas” stāsta SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Abi akcionāri veido daļu no AS “Conexus Baltic Grid”, kam vienlaikus jārūpējas par nosacījumu izpildi laikā. Kopš pagājušā gada decembra zināms – “Marguerite” un AS “Gazprom” veic savu akciju pārdošanu. Ja “Marguerite” gadījumā akciju pārdošanas process jau ir sekmīgi noslēdzies, tad AS “Gazprom” akciju pārdošanas process joprojām turpinās.