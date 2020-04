Mēs “pārskatījāmies” filmas - zinājām no galvas. Laiki mainījās un es atskārtu, ka piedalos šajā procesā. Kad parādījās sociālie tīkli, kur izlikt zīmējumus, izrādījās, ka cilvēkiem tie patīk, un viņi sāka pasūtīt manus darbus. Es darīju to, par ko kādreiz sapņoju. Tas ir noticis nejauši likumsakarīgi, jo visi, kas pusaudžu gados skatījās filmas, tagad ir saistīti ar kino - producē, izplata vai dara, ko citu.” Runājam, ka tieši VHS laikmets ietekmējis šobrīd modē nākušo 80. gadu estētiku, kas izpaužas filmu logo, titros, rekonstruētajos žanros.

Izteikts posmodernists, kas visu, kas viņam patīk, sajauc vienā katlā, dara to profesionāli un ar katru nākamo filmu labāk.” Visai prasmīgi skatītāju ekrānam pielipina citas paaudzes baiļu arhitekts Hičkoks, kura darbus var skatīties gadu garumā un tie neapnīk. “Savukārt Bergmanam jānobriest,” šķiet Harijs par kino var reflektēt bezgalīgi. “Pienāks dzīvē brīdis, ka tu varēsi viņu saprast. Varbūt pat agrākā dzīves posmā, kurā raksturīgi dzīves jēgas meklējumi. Kad esi jau apbružāts, varbūt vajadzīgs tieši Tarantino. Domāju, ka man Bergmana posms varētu sākties ap gadiem sešdesmit, kad dzīves ritms paliks lēnāks, jo viņa filmas ir meditatīvas.” Saku, ka Tarkovska “Stalkera zonu” spēcīgi izjutu tieši bērnībā, bet pieaugušā vecumā bērnības sajūtas vairs nenoķēru. “Šādas filmas dēvē par poēziju, meditāciju. Lai uztvertu, tev jābūt brīvam no visa.

To sauc par nomoda sapņošanu (day dreaming). Turpretim Tarantino filmās tu esi iekšā, ir emocijas, adrenalīns. Tās ir dažādas nišas. Filmai nav obligāti kaut kas jāpasaka, varbūt pat labi, ja tā tikai uzdod jautājumus. Man nepatīk, ja no filmas sāk līst ārā morāle. Daudzās Holivudas filmās ir cinisks biznesa aprēķins - to radītāji zina, ko un kam rāda, cik ar to nopelnīs. Runā, ka trešdaļai filmu ir viens scenārijs. Zināms, ka 17. minūtē būs humors, kuram sekos drāma, ir izkalkulēts, kad skatītājs smiesies, kad raudās. Tarantino to lauž - lai gan viņa filmas ir pelnošs un izklaidējošs meinstrīms, vienlaikus, tajās ir netipiskas emocijas.”