Unikāli - pirmoreiz roņu mazulis dzimis Latvijas piekrastē

Viņa stāstīja, ka DAP aprīļa pirmajā nedēļā saņēma informāciju no kādas Saulkrastu iedzīvotājas, kura pastaigas laikā bija pamanījusi roņu mazuli un tam blakus arī pieaugušo roni, kas mazuli visādi centies "pamodināt". Diemžēl šis gadījums nav bijis ar laimīgām beigām, jo ronēns gājis bojā un mamma to ievilka atpakaļ jūrā. Tomēr pētnieki atzīst, ka tas ir neparasts un no zinātniskā viedokļa interesants fakts.