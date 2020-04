Rīgā darbu sāk vēl piecas jaunas siltā ēdiena izsniegšanas vietas

Silto ēdienu turpmāk būs iespējams saņemt Bolderājā, Kaņepju ielā 16, darba laikā no plkst.12 līdz 16, Bolderājā, Gobas iela 23, darba laikā no plkst.10 līdz 15, Ķengaragā, Maskavas ielā 264, darba laikā no plkst.10 līdz 15, kā arī Juglā, Brīvības gatve 369, darba laikā no plkst.12 līdz 16, kā arī Juglā, Brīvības gatve 399, darba laikā no plkst.10 līdz 14.