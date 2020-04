Atteikumu piešķirt dīkstāves pabalstu varēs apstrīdēt tikai darba devējs un pašnodarbinātā persona

Finanšu ministrijā (FM) norādīja ka šāda norma nepieciešama, lai mazinātu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo slogu un izvairītos no nepamatotiem vai formāliem darba ņēmēju apstrīdēšanas iesniegumiem. Tāpat likuma grozījumi ļaus izvairīties no riska viena administratīvā procesa sadrumstalošanai vairākos administratīvajos procesos par vienu un to pašu lēmumu.