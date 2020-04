Piektdienas horoskops: kas tevi gaida?

VĒZIS Tie Vēža zīmes pārstāvji, kuri rēķināsies ar smagu un uzcītīgu darbu, gūs vislielākos panākumus! Attiecībās ar ģimenes locekļiem pacenties būt nedaudz iecietīgāks, it sevišķi pret atvasītēm.

STRĒLNIEKS Ja vien būs nepieciešams, ar vieglu roku nojauksi vecos, sagruvušos negāciju pilnos mūrus un sāksi veidot savu nākotni no baltas lapas. Jau tuvākajā nākotnē var mainīties tavs paziņu loks.

MEŽĀZIS Necenties steidzināt notikumu gaitu, esi pacietīgāks, tad arī veiksme no tevis nenovērsīsies! Ja nepieciešams materiāls vai morāls atbalsts, labāk meklē to pie ģimenes locekļiem.

ZIVIS Tu sevi īpaši neapgrūtināsi, drīzāk gan pretēji, lūkosi, kā ātrāk tikt prom no darba, lai darītu to, kas patiesi iet pie sirds. Vakarā atturies no trekniem ēdieniem, citādi naktī mocīsies ar vēdergraizēm.