Nobučot zaķi, sabērt biksēs čaumalas un mest kūleņus! Dullākie Lieldienu rituāli, kas “darbojas”

Pavasara saulgrieži saistīti ar dabas atdzimšanu, mošanos no ziemas miega, tāpēc sieviete šajā laikā varēja iegūt skaistumu un spirgtumu.Te nu talkā nāca ūdens rituāli, kuriem senču dzīvesziņā bija īpaša vieta. Lieldienu rītā, Saulei lecot, seja jāmazgā strauta ūdenī, tad āda būs balta, tīra un skaista. Senie latvieši nesmādēja arī upes, ezera vai pat grāvja ūdeni. O, jē!

Vispareizāk bija izmantot tādu ūdeni, kas no austrumiem tek uz Sauli. Tādu atrast nebija viegli, jo Latvijā vairums upju tek rietum virzienā. Lieldienu rītā ūdenī iemērktas kājas, kļuva tvirtas un smukas. Lai sievas daile vairotos, Lieldienās seju jāmazgā kazas pienā. Starp citu, senos laikos sievietes itin bieži seju mazgāja pienā un sūkalās. Mūsdienās ar kazas pienu ieziesties negribas - ģīmis spīdēs un odīs pēc āža, bet var taču izmantot ziepes no kazas piena. Ja gribēja sārtus vaigus, Lieldienu rītā vajadzēja apēst 13 dzērvenes. Jo vairāk dzērveņu, jo sarkanāki vaigi. Man šķiet, ka šis rituāls mūsdienās nav pārāk aktuāls - vaigu sārtumam labāk izmantot pūderkrēmu. Tomēr no dzērvenēm var pagatavot sejas masku.