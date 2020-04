Igaunijā ar Covid-19 inficēto skaits pieaudzis par 51

Kopumā Igaunijā veiktas 27 883 analīžu pārbaudes, no kurām pieci procenti bijušas pozitīvas un inficēšanās konstatēta 1258 cilvēkiem, pavēstījusi Veselības pārvalde.

138 no inficētajiem ir hospitalizēti, un deviņi no viņiem ievietoti intensīvās terapijas nodaļās.

93 Covid-19 pacienti no slimnīcām izrakstīti.

11% inficēto ir 55 līdz 59 gadus veci, bet vecuma grupā no 45 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 54 gadiem esošie pacienti sastāda pa desmit procentiem no inficēto kopskaita.