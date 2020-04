Rīgas Centrāltirgus ievieš iepirkšanās stundas senioriem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Apmeklējuma stundas ir izvēlētas ņemot vērā šī brīža cilvēku plūsmu, proti, no rītiem Centrāltirgu šķērsojot cilvēki, kas dodas uz darbu, savukārt, pēcpusdienā - cilvēki, kas veic savus pirkumus pēc darba. Tādējādi no plkst.11 līdz 15 esot drošākais apmeklējuma laiks, kad iespējams veikt nepieciešamos pirkumus, izvairoties no liekas drūzmēšanās, uzskata uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.