Latvijai no ES līmeņa atbalsta Covid-19 seku mazināšanai būs pieejami trīs dažādi finanšu instrumenti

No Eiropas Stabilitātes mehānisma katrai dalībvalstij, tostarp Latvijai, būs pieejama kredītlīnija 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), jeb aptuveni 600 miljonu eiro apmērā. Tas būs aizdevums, ko varēs izmantot, lai segtu veselības jomas izdevumus, kas saistīti ar Covid-19 izraisīto krīzi. Kredītlīniju varēs izņemt viena gada laikā, un izņemšanas termiņu divas reizes pa sešiem mēnešiem pagarināt. Kredītlīnijas aktivizācijas gadījumā aizdevuma periods būs 5-10 gadi.

Tāpat ES finanšu ministri vienojās, ka Eiropas Investīciju banka izveidos atsevišķu garantiju fondu, kas sniedz garantijas vai ieguldījumus kapitālā, tai skaitā mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. Ja Latvija izlems piedalīties šajā fondā, garantijas jeb iemaksu apjoms no jauna izveidotajā fondā būs 25 miljoni eiro. Paredzēts, ka šajā fondā netiks iezīmētas nacionālās aploksnes, norāda FM.

Eirogrupa arī piekritusi atbalstīt Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu izveidot atbalsta instrumentu "SURE" bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā. Atbalsts ir aizdevums dalībvalstij. Kopējais apjoms no šī instrumenta, kas pieejams ES dalībvalstīm, ir 100 miljardi eiro. Instrumentu administrē EK, kas finansējumu iegūs, aizņemoties finanšu tirgos. Šo aizdevumu garantēs ES dalībvalstu sniegtas garantijas. Latvijai paredzētais izsniedzamais garantijas apjoms būs 0,2% no nacionālā kopienākuma jeb 57 miljoni eiro.