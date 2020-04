Radītas virtuālas platformas resursu apvienošanai cīņā ar Covid-19

Sadarbojoties Eiropas Biznesa atbalsta tīklam Flandrijā un programmai "Flanders Care", ir radīta Eiropas tiešsaistes platforma "Care & Industry together against Corona", kura darbojas līdzīgi kā kontaktbirža - tās dalībnieki var izvēlēties risināmās problēmas tematiku un partneri, ar kuru vēlas to apspriest, apmainīties ar risinājumiem un veidot partnerības.