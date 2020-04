Eiropas autokrosa čempionāta posmi Baltijai šogad ies secen

Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) kopā ar Latvijas un Lietuvas Eiropas Autokrosa čempionāta posmu organizatoriem, kā arī abu valstu automobiļu federācijām, nolēmuši atcelt Baltijā plānotās sacensības, kam Mūsa Raceland trasē bija jānorisinās no 6.- 7. jūnijam un Vilkyčiai trasē Lietuvā no 13.- 14. jūnijam. Par to TVNET informēja LAF Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Lielkāja.