Kritizē valdības lēmumu, kas saslimšanas ar Covid-19 gadījumā ierobežo policistu un robežsargu tiesības uz pabalstu

No plašsaziņas līdzekļiem ir zināms, ka katrā gadījumā, kad tiek konstatēta personas saslimšana ar "Covid-19" tiek veikta epidemioloģiskā izmeklēšana, lai apzinātu kontaktpersonas un noteiktu saslimšanas avotu. Līdz ar to LIDA ieskatā nav pamatoti atsaukties uz to, ka saslimšanas cēloni ir grūti noteikt, jo Slimību profilakses un kontroles centrs, neatkarīgi no darba devēja, tāpat veiks epidemioloģisko izmeklēšanu.