Renault testē tehnoloģiju braucoša elektroauto uzlādēšanai

Pirmie šāda veida testi ar Renault modeļiem jau ir notikuši. Īpašā trasē Satorī divi Renault Kangoo ZE izmantoja uzlādi, braucot ar ātrumu 100 km/h. Tā bija daļa no FABRIC* projekta, kura ietvaros uzņēmumi Qualcomm Technologies un Vedecom aprīkoja eksperimentālo trasi ar galveno DEVC sistēmas elementu, savukārt autobūves kompānija uzstādīja sistēmas otro daļu divos sērijveida automobiļos.

Renault grupa, sadarbojoties ar 32 partneriem no visas Eiropas, piedalās projektā INCIT-EV, kura mērķis ir attīstīt inovatīvus risinājumus elektromobiļu uzlādes jomā. Projekta otrajā posmā, kurš sāksies 2022. gada otrajā pusē, tiks prezentētas arī dinamiskās indukcijas uzlādes sistēmas pilsētas teritorijā Parīzē un piepilsētas apgabalos Versaļā.