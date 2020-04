Valdība pieņem noteikumus par automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā

Informācija, ar kuru apmainīsies nodokļu administrācijas, pamatā skars juridiskās personas, taču dažkārt informācija būs arī par fiziskām personām. Noteikumos noteiktais no privātpersonām saņemamais datu apjoms ir noteikts ne lielāks, kā nepieciešams, lai varētu cīnīties pret agresīvo nodokļu plānošanu, izvairīšanos no automātiskās informācijas apmaiņas par finanšu kontiem un patiesā labuma guvēja slēpšanas.

Iepriekš Finanšu ministrijā (FM) informēja, ka, pēc Eiropas Parlamenta sniegtās informācijas, ārzonās uzkrātā bagātība tiek lēsta aptuveni desmit triljonu ASV dolāru apmērā. Uzņēmumi un turīgas fiziskās personas, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, ir izmantojušas to, ka viņu rezidences valstij ir sarežģīti uzzināt par to finanšu aktīviem citās valstīs. Tāpat ir sarežģīti uzzināt, kāda ir uzņēmumu grupas pilnā struktūra pasaules mērogā, jo nereti starptautiski uzņēmumi pārvieto vienā valstī iegūto peļņu, par kuru nav samaksāts nodoklis, uz citu valsti, kur ir izveidotas, piemēram, "čaulu" kompānijas.