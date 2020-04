Izolācijas laikā ir pieaugusi vardarbība ģimenēs, liecina valsts policijas statistika. Ja kādreiz par neredzamu vardarbības formu tika uzskatīta seksuālā vardarbība pret bērnu, tad tagad slēpta no sabiedrības acīm kļuvusi ikviena vardarbība, jo norisinās aiz slēgtām durvīm, atzīst centrā “Dardedze”. Speciālistus satrauc patiesais vardarbības apmērs, kas varētu būt krietni lielāks par reģistrēto. Krīzes centri ir gatavi klientu pieplūdumam.

2020.gadā, laika posmā no 13.marta līdz 8.aprīlim, salīdzinot ar analoģisku periodu 2019. gadā, ir pieaudzis izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem, liecina Valsts policijas statistika. Parasti izsaukumu skaits dienā vidēji ir 25, bet ārkārtas situācijas laikā sasniedz un pat pārsniedz 40. Piemēram, 14. martā policija saņēma 45 izsaukumus, saistītus ar konfliktiem ģimenē. 19. martā - 42, 4. un 5. aprīlī 40 izsaukumus. Vairākos gadījumos pieņemts lēmums par personas nošķiršanu. 2019.gadā kārtības sargi izšķirt konfliktu ģimenē devās 9027 reizes. Arī Rīgas pašvaldības policijā norāda, ka izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem palielinājies, gan salīdzinot ar šo pašu periodu pirms gada, gan kopš ārkārtas situācijas ieviešanas. Tomēr liela daļa konfliktu nav saistīti ar vardarbību, bet drīzāk raksturojami kā sadzīves ķildas un tiek atrisināti pārrunās.

Līdz ar to var teikt, ka pagaidām vērojams sociālās spriedzes pieaugums ģimenes ietvaros.

Laika posmā no 1.marta līdz 13.aprīlim Rīgas Pašvaldības policija saņēmusi 202 izsaukumus par ģimenes konfliktiem, 2019.gadā šādā periodā – 170 izsaukumus.

“Neraugoties uz krīzes apstākļiem, vardarbība ģimenē joprojām ir tabu tēma, ko pavada kauns, bailes un doma “man nenoticēs”. Ir vajadzīga liela drosme, lai lūgtu palīdzību,” iesāk krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” vadītāja Zane Avotiņa. Tieši “Skalbes” iedzīvotājiem sniedz psiholoģisko palīdzību diennakts režīmā. “Policijā parasti vēršas, kad atpakaļceļa vairs nav, bet es aicinātu cietušo zvanīt brīdī, kad jaušams apdraudējums. Vardarbībai raksturīgs cikliskums - ir spriedze, pārmetumi, konflikts, kuram seko izlāde. Nākamais posms ir tā sauktais “medusmēnesis”, kad vardarbības veicējs sola laboties. Šajā posmā cietušā domas par notikumu nozīmību var mainīties, jo ir cerību stariņš, ka vardarbība neatkārtosies. Šajā brīdī cietušais atsauc iesniegumu policijā, kas rada mānīgu priekšstatu par vardarbības apmēriem,” stāsta Zane Avotiņa, atzīstot, ka krīzes laikā būtiski nav pieaudzis ar mājas vardarbību saistīto zvanu skaits. Pēc viņas domām, šobrīd īpaša uzmanība jāievērš bērniem, kas cieš no vardarbības, jo daudzās mājās situācija ir nokaitēta - vecāki ir satraukti, norūpējušies par darbu, ienākumiem un nākotni, un spriedze izpaužas attiecībās ar bērniem. “Zvanos iezīmējas baiļu un neziņas tēma, saistīta ar vīrusa izplatīšanos. Zvana cilvēki, kurus nomāc eksistenciālas problēmas - dzīves jēga, vientulība.” “Skalbes” uzticības tālrunis šobrīd kļuvis par atbalstu cilvēkiem ar psihiskām kaitēm, kuri nevar klātienē apmeklēt speciālistu.

Centrs “Dardedze”, kura mērķis ir pasargāt bērnus no vardarbības, tāpat kā citas organizācijas, šobrīd konsultē attālināti. “Kas notiek ģimenēs, mēs nezinām. Ja kādreiz teicām, ka neredzamais vardarbības veids ir seksuālā vardarbība pret bērnu, tad tagad no sabiedrības acīm ir pazuduši visi vardarbības veidi,” saka centra speciāliste Anda Avena. “Riski pieaug, jo zinām, ka ģimenēs vairāk lieto alkoholu. Mums ir aizdomas, ka fiziskā un emocionālā vardarbība ģimenēs pieaug.” Ārkārtas situācijas laikā uz centru zvana vecāki, kas nespēj vienoties, pie kura no abiem bērns uzturēsies izolācijas periodā. Ir gadījumi, kad vecāki krīzes situāciju izmanto, lai ierobežotu otra vecāka tiesības rūpēties par bērnu. “Spriedze un finansiālās problēmas mājās pieaug, rezultējoties emocijās, kas tiek izpaustas uz bērniem. Ir sarežģīti strādāt attālināti, un ja vēl jāpalīdz mācīties bērniem…