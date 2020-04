"Bolt Food" iespējams iegādāties "Rimi" pārtikas un sadzīves preces

Kā skaidroja Ikala, vienā pirkuma reizē "Bolt Food" var iegādāties līdz 40 preču vienībām no "Rimi Alfa" veikala un minimālā pasūtījuma summa ir 10 eiro. Papildus pirkuma summai ir jāmaksā piegādes izmaksas, kas ir atkarīgas no attāluma starp veikalu un piegādes adresi. Pasūtījumu ir iespēja veikt katru dienu no plkst.12 līdz plkst.20. Pasūtījuma izpildes laiks ir aptuveni viena stunda, ja piegādes vieta atrodas "Rimi Alfa" tuvumā.