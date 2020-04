Viņķele: Latvijā tuvākajā laikā ierobežojumu mīkstināšana nav sagaidāma

"Ja jūs dzirdat, ka austrieši vai spāņi kaut ko grasās samazināt, lūdzu, paturiet prātā, ka tie ierobežojumi, kas piemēroti viņu valstīs, ir ļoti drastiski, un ar visu atbrīvošanu un mazākiem ierobežojumiem tāpat Latvijā šis ierobežojumu apmērs vēl nesasniegs to līmeni, uz kuru tiecas Austrija un Spānija," sacīja ministre.

"Lai arī joprojām smagi slimu un stacionētu cilvēku daudzums ir neliels, proti, šobrīd 46 cilvēki ir slimnīcās, no kuriem trīs ir smagā stāvoklī, un miruši no Covid-19 mums ir pieci, no sirds aicinu apzināties, ka vieta optimismam ir jāsaglabā piesardzīga," mudināja Viņķele.