Mobilās Covid-19 testu vietas varētu ieviest arī tirdzniecības centru darbiniekiem

"Par to šobrīd kolēģi no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) runā ar tirdzniecības pārstāvjiem, ar nozares asociāciju, un mēs apsveram vairākus variantus, arī par to, ka varētu būt izbraukuma mobilās testu ņemšanas vietas pie lielākiem tirdzniecības centriem, lai to varētu izdarīt maksimāli ērti," klāstīja ministre.