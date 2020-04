Bijusī darbiniece apsūdz Baidenu seksuālā uzbrukumā; kampaņa to noliedz

Tara Rīda strādāja Baidena Senāta birojā no 1992.gada decembra līdz 1993.gada augustam. Viņa vairākās intervijās ASV medijiem apgalvojusi, ka 1993.gadā Baidens esot viņu piespiedis pie sienas un pabāzis roku zem viņas blūzes un svārkiem.

ASV mediji intervējuši divus Rīdas draugus un brāli, kuri sacīja, ka Rīda esot viņiem stāstījusi par Baidena uzbrukumu vai "traumatisku incidentu". Taču vairāki bijušie kolēģi, kuri strādāja kopā ar Baidenu un Rīdu, norādīja, ka neatceroties tādu gadījumu, Rīdas sūdzības vai nepieņemamu uzvedību no Baidena puses.

56 gadus vecā Rīda bija viena no astoņām sievietēm, kuras pagājušogad publiski pauda, ka Baidens viņas esot apskāvis, noskūpstījis vai pieskāries tādā veidā, kas licis viņām justies neērti. Taču neviena no viņām neapsūdzēja Baidenu seksuālā uzbrukumā; Rīda pirmoreiz par to ierunājās šī gada martā.