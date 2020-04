ISSP skolas kurss "Ievads fotogrāfijā" – pirmoreiz tiešsaistē

Reinis Hofmanis ir praktizējošs fotogrāfs, studējis fotogrāfiju Lietišķo Zinātņu un Mākslas universitātē Hanoverē un ieguvis maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā. Izstādēs piedalās kopš 2003. gada, veidojis vairākas personālizstādes. Hofmanis ieguvis balvas starptautiskos konkursos; viņa darbi ir publicēti tādos izdevumos kā New York Times, Financial Times, Spiegel, Esquire, Bloomberg, Le Monde, The Globe and Mail, The British Journal of Photography.