No amata atkāpjas lidostas "Rīga" valdes priekšsēdētāja Ilona Līce

"Tas ir prasījis lielus emocionālos un fiziskos resursus no visiem lidostas darbiniekiem, arī no manis. Tādēļ, apzinoties izaicinājumus, kas sagaida uzņēmumu nākotnē, esmu pieņēmusi lēmumu un no 15.aprīļa veselības iemeslu dēļ nolieku valdes priekšsēdētājas pilnvaras. Brīdī, kad krīze beigsies un aviācijas nozare sāks atjaunoties, būs veicams milzīgs darbs, lai saglabātu un noturētu līderpozīcijas, ko lidosta "Rīga" ir izcīnījusi līdz šim," pauda Līce.