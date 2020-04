Izdevniecība "Liels un mazs" nominēta prestižai balvai

Balva tiks pasniegta astoto reizi un ik gadu tai tiek nominētas izdevniecības no sešām pasaules daļām – Eiropas, Āzijas, Okeānijas, Āfrikas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas. Finālam no katra reģiona tiek izvirzīti pieci izdevēji. Ar "Liels un mazs" par labākā Eiropas bērnu grāmatu izdevēja titulu sacenšas izdevēji no Itālijas, Beļģijas, Portugāles un Krievijas. Par nominētajām izdevniecībām līdz 23. aprīlim balso Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus reģistrētie dalībnieki. Balsošanas rezultātus paziņos 4. maijā.