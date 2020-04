NMPD strādājošie saņems 5 līdz 50% lielas piemaksas

Cipule tikai otrdienas vakarā parakstījusi lēmumu par to kādā veidā sadalīt valsts piešķirto naudu piemaksām. Saskaņā ar Veselības ministrijas principiem piemaksas paredzētas darbiniekiem, kuri bijuši saistīti ar konkrēti izpildāmu darbu Covid-19 apkarošanā.

"Tātad saskaņā ar principiem darbiniekiem, kuri strādājuši teltīs un speciālajās brigādēs noteiktas piemaksas no 15 līdz 50% atkarībā no pavadīto stundu skaita. Tāpat ir noteikta piemaksa 30% apmērā operatīvās vadības centrā strādājošajiem, jo viņiem bija ļoti liels slodzes pieaugums, kad dienests apkalpoja pieteikumus uz laboratoriskajiem izmeklējumiem. Tāpat visiem, kas darbojas repatriācijas reisos stundu darbs ir uzskaitīts un saņems no 15 līdz 50% lielas piemaksas par darbu," norādīja Cipule.