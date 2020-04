“Saimnieks, ieejot dzīvoklī, aizslēdz durvis un atstāj atslēgu slēdzenē. To nevajadzētu darīt, jo ir lietpratēji, kuri to atslēgu no otras puses spēj pagriezt un tādā veidā atslēgt durvis, kurām ir zirnekļa veida slēdzene,” skaidroja Briedis.