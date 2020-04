Latvijā reģistrēti deviņi jauni Covid-19 slimnieki; pavisam kopā 675 sasirgušo

Raugoties uz pacientu vecumu, pēdējās diennakts laikā viens sasirgušais noteikts vecuma grupā virs 70 gadiem, kamēr divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Tikmēr trīs jaunatklāti inficētie ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet viens - vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Vēl aizvien visvairāk saslimušo konstatēts no 30 līdz 39 gadus veco iedzīvotāju vidū - kopumā zināms par 161 Covid-19 pacientiem šajā vecuma grupā. Vecuma grupā no 40 līdz 49 gadus veciem iedzīvotājiem kopējais sasirgušo personu skaits sasniedzis 130. Tikmēr vecumā no 50 līdz 59 gadiem joprojām zināms par 103 inficētajiem, savukārt vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem - par 78 Covid-19 pacientiem.