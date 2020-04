Vai Dāvids Zalāns runā patiesību par masku piegādēm?

Drīzāk nav taisnība – apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta.

Pirms nepilnām divām nedēļām Re:Check uzmanību piesaistīja raksts, kura autors, kāds sevi par pētniecisko žurnālistu dēvējošais Dāvids Zalāns, kritizēja valdības rīcību Covid-19 testēšanā un aizsarglīdzekļu lietošanā, un apgalvoja, ka viņa jaunuzņēmums COVID Laboratory lielā apjomā piegādā maskas Kiprai, Grieķijai, Ziemeļkiprai un Turcijai, bet Latvijas veselības ministrija viņu ignorējusi.

“Ko esam izdarījuši? Pašlaik mēs, cilvēki ar nekādu pieredzi preču eksportā un importā, piegādājam ķirurģiskās un respiratoru tipa sejas maskas lielā apjomā Grieķijas Veselības ministrijai, kā arī Kiprai, Ziemeļkiprai un Turcijai (..) Esam arī piegādājuši speciālos aizsargtērpus vairākām Latvijas slimnīcām,”

bija teikts rakstā. Veselības ministrija (VM) viņus esot ignorējusi, tā vietā izvēloties piegādi no nodokļu parādnieka.

Tā kā par šādu veiksmes stāstu Latvijā līdz šim ziņas nebija izskanējušas, bet pati firma saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem bija reģistrēta šā gada 16.martā ar divu eiro pamatkapitālu, Re:Check nolēma pārbaudīt Zalāna apgalvojumus (8.aprīlī uzņēmums nomainījis nosaukumu uz International Laboratory un palielinājis pamatkapitālu līdz 2900 eiro).

FOTO: Re:baltica

Pārbaudei Re:Baltica atlasīja divas no valstīm, kur mums pētniecības tīklos ir sadarbības partneri (Ziemeļkipru par neatkarīgu valsti atzīst tikai Turcija, un tur uz nosūtītajiem jautājumiem neatbildēja). Grieķijas Veselības ministrijas publiskajos iepirkumos šāda firma atrodama nav. “Es šādu vārdu nekad neesmu redzējis,” teica arī Kipras Veselības ministrijas galvenais iepirkumu speciālists Kristos Nikolau (Christos Nicolaou).

Kad Re:Check par to jautāja Zalānam sarakstē, kas kļuva progresējoši nepieklājīga no viņa puses, jaunuzņēmējs sāka apgalvot, ka piegādājis neesot Covid Laboratory, bet partneri, proti, uzņēmums ir starpnieks. Lūgts nosaukt piegādājošo partneru vārdus, Zalāns sākumā kā pierādījumu piedāvāja atsūtīt Grieķijas Veselības ministrijai adresētu rēķinu, bet to neizdarīja, beigās draudot Re:Baltica iesūdzēt tiesā, ja tā aprakstīs pierādījumu trūkumu viņa teiktajam.

“A – mēs – kompānija no Latvijas sarunājam piegādi no Ķīnas vai arī paši veicam pasūtījumu un to paši apmaksājam. B – kompānija Grieķijā samaksā par piegādi un preci. Vai samaksā no sava īstā konta vai privātā, kā jums liekas? Kādā veidā samaksā, kā jums liekas? Vai samaksā visus nodokļus – es arī to nezinu – neesmu atbildīgs par citiem cilvēkiem, bet neesmu pārliecināts, ka samaksā. Mēs no mūsu puses nomaksājam visus nodokļus. Nomaksājam arī PVN un ievedmuitu, ievedot preci Latvijā. Vai to dara visi citi – neesmu pārliecināts. Vai tagad man riskēt ar savu vārdu un teikt Jums kompānijas nosaukumu tikai tāpēc, lai Jūs apmierinātu savu ziņkārību?,” rakstīja Zalāns.