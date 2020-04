Valdība atvēl €2,5 miljonus policistu un robežsargu piemaksām

Piemaksas paredzētas 20% apmērā no atalgojuma.

Finanšu ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirs IeM finansējumu, lai nodrošinātu piemaksas no 12.marta līdz 31.maijam.

"Tāpat kā mediķi, arī iekšlietu sistēmas darbinieki šobrīd, veicot tūkstošiem kontroles par aizliegumu ievērošanu un drošības pasākumus uz robežas, sevi pakļauj paaugstinātam inficēšanās riskam, kā arī strādā papildu darba stundas. Tas, cik ātri atgūsimies no pandēmijas ir ne mazāk atkarīgs no dienestiem, kā no mediķiem, tieši tāpēc, novērtējot iesaistīto dienestu darbinieku darbu, uzveru, ka viņi ir pelnījuši arī finansiālu atzinību par paveikto," norāda iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV).